В суд в Иркутской области направлено дело о нападении на бригаду скорой помощи

Усольский городской суд в Иркутской области рассмотрит уголовное дело местного жителя, которые удерживал бригаду скорой помощи. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

О завершении расследования дела сообщили в следственном управлении СКР по Иркутской области. Обвиняемому инкриминировали п. «г, ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении двух лиц) и ч. 2 ст. 119 (угроза убийством в отношении лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности). По версии следствия, инцидент произошел в октябре 2020 года, когда в одну из квартир на ул. Интернациональной в городе Усолье-Сибирское прибыла бригада «неотложки», чтобы оказать медицинскую помощь пожилой женщине.

«Ее 44-летний сын, находясь в состоянии алкогольного опьянения, закрыл дверь квартиры на ключ и не выпускал медработников. Затем мужчина вооружился ножом и высказывал в адрес фельдшеров угрозы убийством. Преступные действия обвиняемого продолжались более одного часа», - рассказали в следственном управлении.

Вызволить медиков удалось только с помощью сотрудников полиции.