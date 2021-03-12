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Собаки покусали еще двух жителей столицы Бурятии

Главная Происшествия
Иркутск
14:49 12 Марта 2021
животные, нападение, ребенок
Автор: Sibnovosti.ru
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В Улан-Удэ вновь отмечены случаи нападения собак на людей. В одном из них пострадал ребенок.

Оба случая зарегистрированы 11 марта. На ул. Любови Шевцовой собака, выбежавшая за пределы ограды дома, напала на 10-летнюю девочку, покусала ей ноги и правую руку. По данным информационного сайта Улан-Удэ, врачи осмотрели пострадавшую и отпустили ребенка на амбулаторное лечение. В тот же день бойцовская собака набросилась на врача-стоматолога на ул. Павлова. Она разорвала куртку и прокусила мужчине руку.

Как писали Sibnovosti.ru, с 8 февраля в Республике Бурятия за самовыгул собак выписывают более высокие штрафы – 3-5 тыс. руб. Соответствующие изменения были внесены в региональный закон «Об административных правонарушениях». С момента вступления этих изменений в силу, наложено штрафов уже на 130 тыс. руб.

В Иркутской области вчера на оперативном совещании губернатор Игорь Кобзев потребовал от муниципалитетов принять меры по отлову бродячих собак. С начала года в регионе поступило уже 215 жалоб на этих опасных животных.

Фото: информационный сайт Улан-Удэ

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