Дела бурятских браконьеров передали в центральный аппарат СКР

В главное следственное управление СКР передано уголовное дело о браконьерстве в Алтачейском заказнике Республики Бурятия. Такое решение председатель СКР Александр Бастрыкин принял для того, чтобы обеспечить наиболее полное и объективное расследование.

В материалах уголовного дела говорится о событиях 4 октября 2020 года. Тогда несколько мужчин на автомобиле приехали из Улан-Удэ в заказника и застрелили двух косуль. На обратном пути их задержали инспекторы Байкальского природного заповедника. Согласно показаниям одного из инспекторов, водитель автомобиля не отреагировал на требование об остановке транспортного средства и пытался сбить его, причинив телесные повреждения.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота). Но также возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ). Это произошло после того, как подозреваемые в браконьерстве дали показания о якобы превышении инспектором должностных полномочий.

«Следователям центрального аппарата предстоит тщательно изучить обстоятельства произошедшего, допросить свидетелей, назначить дополнительные экспертизы и дать полную и объективную правовую оценку действиям лиц, которые вели незаконную охоту, и их доводам», - говорится в сообщении СКР.

Фото: сайт следственного комитета России