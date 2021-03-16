Охота двух жителей Иркутской области затянулась на полгода

В Тайшетском районе Иркутской области удалось найти двух охотников. Они пропали еще около полугода назад.

Об успешно проведенной эвакуации охотников сообщили в главном управлении МВД России по Иркутской области. По данным ведомства, отец (67 лет) и сын (45 лет), проживающие в поселке Соляная, в октябре прошлого года отправились на самодельной деревянной лодке с припасами, снегоходом и оружием в верховья реки Тагул.

Их поиск был затруднен отсутствием в этой местности сотовой связи, а также тем, что в реках поднялась талая вода. В результате охотников нашел местный житель, который по просьбе полицейских отправился на своей аэролодке.

«Как пояснили сами охотники, один из них заболел, что помешало вовремя покинуть угодья. Восстановившись, мужчины попытались выбраться, но столкнулись с талой водой и многочисленными промоинами. В результате покинуть тайгу ни на снегоходе, ни на лыжах у них не вышло», - говорится в сообщении областного главка полиции.

Отмечается также, что в настоящее время жизни и здоровью мужчин ничего не угрожает.

Фото: сайт главного управления МВД России по Иркутской области