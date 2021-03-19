Иркутского депутата подозревают в нападении на полицейских

В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении одного из депутатов думы Киренского района региона. Он подозревается в нападении на полицейских, причем совершенном в райотделе МВД России.

Уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). В его материалах говорится о двух эпизодах преступления.

«По версии следствия, в конце февраля мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, был доставлен в отдел полиции МО МВД России «Киренский», где вел себя неадекватно, нанес двум сотрудникам полиции телесные повреждения», - говорится в сообщении следственного управления СКР по Иркутской области.

Фамилия депутата в пресс-релизе не указывается. По данным ТАСС, речь идет о Дмитрии Клепикове. В киренской районной думе он работает в комиссии по вопросам законности, прав человека, регламента, мандатам и депутатской этике.

Фото: сайт следственного управления СКР по Иркутской области