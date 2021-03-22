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Пожару в иркутском торговом центре не дали разгореться

Главная Происшествия
Иркутск
10:35 22 Марта 2021
мчс, торговый, пожар
Автор: Sibnovosti.ru
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В Иркутске сегодня утром удалось оперативно ликвидировать пожар в торговом центре «Первомайский». Он вспыхнул в пристройке к зданию, где расположен цветочный магазин.

«Первомайский» находится на ул. Вампилова. К моменту приезда пожарных огонь вышел на кровлю пристройки. По данным главного управления МЧС по Иркутской области, пять сотрудников эвакуировались из здания самостоятельно.

В сообщении областного главка МЧС указывается, что на тушении пожара было задействовано 11 единиц пожарной техники, 42 человека личного состава. Площадь пожара составил около 100 кв. м.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области

 

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