Пожару в иркутском торговом центре не дали разгореться

В Иркутске сегодня утром удалось оперативно ликвидировать пожар в торговом центре «Первомайский». Он вспыхнул в пристройке к зданию, где расположен цветочный магазин.

«Первомайский» находится на ул. Вампилова. К моменту приезда пожарных огонь вышел на кровлю пристройки. По данным главного управления МЧС по Иркутской области, пять сотрудников эвакуировались из здания самостоятельно.

В сообщении областного главка МЧС указывается, что на тушении пожара было задействовано 11 единиц пожарной техники, 42 человека личного состава. Площадь пожара составил около 100 кв. м.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области