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В домах Братска отключили воду из-за коммунальной аварии

Главная Происшествия
Иркутск
13:39 22 Марта 2021
вода, отключения, авария
Автор: Sibnovosti.ru
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Несколько жилых домов пришлось отключить от водоснабжения в центре города Братска в Иркутской области. Причиной стала коммунальная авария.

В ночь на 22 марта вода вышла на поверхность в районе пересечения ул. Янгеля, Обручева и Комсомольской. От водоснабжения отключили семь жилых домов и одно административное здание.

«Скопившаяся вода в районе автобусной остановки по ул. Янгеля была откачана спецтехникой. В данный момент проводятся ремонтные работы. Скорее всего, будет принято решение установить на данном участке заглушки, для запуска воды. По времени завершения пока сказать сложно…», - сообщил официальному сайту мэрии Братска заместитель главного инженера МП ДГИ Александр Попереко.

Жителей отключенных домов снабжают водой две водовозки.

Фото: официальный сайт мэрии Братска

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