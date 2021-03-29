С улиц иркутского поселка откачивают талую воду

Подтопление угрожает участкам и домам микрорайона Западный поселка Хомутово в Иркутской области. В борьбу с угрозой вступили сотрудники Иркутского пожарно-спасательного гарнизона.

Это первое подтопление в регионе в период весеннего паводка 2021 года. Хомутово с населением более 8 тыс. человек расположено на правом берегу реки Куды в 15 км к северу от окраин Иркутска. В зону подтопления в настоящее время попадают 16 участков.

«Бойцы установили на водоотводной канал пожарно-насосную станцию и проложили магистральную линию около километра для откачки талой воды, которая заливает дорогу и дворы», - говорится о принятых мерах на странице главного управления МЧС по Иркутской области в соцсети «ВКонтакте».

Как писали Sibnovosti.ru, в этом году вскрытие рек в Западной Сибири ожидается на двое-пять суток раньше средних многолетних значений. Такой прогноз дал начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер.

Фото: страница главного управления МЧС по Иркутской области в соцсети «ВКонтакте»