29 марта
Иркутск
погода +8 °C
75.76
 
€ 89.26
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

С улиц иркутского поселка откачивают талую воду

Главная Происшествия
Иркутск
11:28 29 Марта 2021
паводок, мчс, поселок
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Подтопление угрожает участкам и домам микрорайона Западный поселка Хомутово в Иркутской области. В борьбу с угрозой вступили сотрудники Иркутского пожарно-спасательного гарнизона.

Это первое подтопление в регионе в период весеннего паводка 2021 года. Хомутово с населением более 8 тыс. человек расположено на правом берегу реки Куды в 15 км к северу от окраин Иркутска. В зону подтопления в настоящее время попадают 16 участков.

«Бойцы установили на водоотводной канал пожарно-насосную станцию и проложили магистральную линию около километра для откачки талой воды, которая заливает дорогу и дворы», - говорится о принятых мерах на странице главного управления МЧС по Иркутской области в соцсети «ВКонтакте».

Как писали Sibnovosti.ru, в этом году вскрытие рек в Западной Сибири ожидается на двое-пять суток раньше средних многолетних значений. Такой прогноз дал начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер.

Фото: страница главного управления МЧС по Иркутской области в соцсети «ВКонтакте»

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Иркутска: В домах Братска отключили воду из-за коммунальной аварии

В домах Братска отключили воду из-за коммунальной аварии

22 Марта 2021 г.
Ночью вода вышла на поверхность на ул. Янгеля
Новости Иркутска: Пожару в иркутском торговом центре не дали разгореться

Пожару в иркутском торговом центре не дали разгореться

22 Марта 2021 г.
В «Первомайском» горел цветочный павильон
Новости Иркутска: Иркутского депутата подозревают в нападении на полицейских

Иркутского депутата подозревают в нападении на полицейских

19 Марта 2021 г.
Депутат думы Киренского района стал фигурантом уголовного дела
Новости Иркутска: Охота двух жителей Иркутской области затянулась на полгода

Охота двух жителей Иркутской области затянулась на полгода

16 Марта 2021 г.
Они не могли выбраться из тайги из-за болезни и талых вод
Новости Иркутска: Дела бурятских браконьеров передали в центральный аппарат СКР

Дела бурятских браконьеров передали в центральный аппарат СКР

15 Марта 2021 г.
Браконьеров задержали в Алтачейском заказнике
Новости Иркутска: Собаки покусали еще двух жителей столицы Бурятии

Собаки покусали еще двух жителей столицы Бурятии

12 Марта 2021 г.
Пострадали врач и ребенок
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: В Иркутской области предложили сократить летние смены в детских лагерях до 14 дней

В Иркутской области предложили сократить летние смены в детских лагерях до 14 дней

27 Марта 2021 г.
Разрешенная загрузка может вырасти с 50% до 75%
Новости Иркутска: В Иркутской области договариваются о программе газификации региона

В Иркутской области договариваются о программе газификации региона

26 Марта 2021 г.
Она может быть подготовлена к 2025 году
Новости Иркутска: В столице Бурятии в дорожном ремонте будут использовать уже снятый асфальт

В столице Бурятии в дорожном ремонте будут использовать уже снятый асфальт

25 Марта 2021 г.
Эксперимент городские власти проведут на улице Байкальской
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru