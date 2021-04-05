Иркутское управление МЧС: «За прошедшие сутки освободились от воды 20 участков»

В Иркутской области остаются подтопленными 159 участков. Они расположены в шести населенных пунктах региона и четырех садоводствах Иркутска.

«За прошедшие сутки освободились от воды 20 участков. Уровень талых вод постепенно падает», - констатировали сегодня в главном управлении МЧС по Иркутской области.

В Иркутском районе остаются подтопленными 126 участков в селе Хомутово. Там воду откачивают с помощью пожарно-насосных станций. Всего в аварийно-спасательных работах в регионе принимают участие почти 100 человек и 36 единиц техники.

Тем временем, иркутский губернатор Игорь Кобзев совершил рабочую поездку в Тулун, наиболее пострадавший о мощного наводнения 2019 года. Там, помимо прочего, он поручил увеличить количество рабочих на строительстве школы с 240 до 600 человек.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области