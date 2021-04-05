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Иркутская река Белая стала темной

Главная Происшествия
Иркутск
12:40 5 Апреля 2021
комплекс, прокуратура, река
Автор: Sibnovosti.ru
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Загрязнение водопровода стоками свиноводческого комплекса произошло в городе Усолье-Сибирское Иркутской области. Об этом передает «Общественное телевидение России».

Как установили сотрудники Байкальской межрегиональной прокуратуры, река Белая, в которой находится водозабор, приобрела темный цвет. Вода в ней имеет неприятный запах.

Специалисты взяли ее пробы и отправили их на экспертизу. Руководству свиноводческого предприятия внесено представление об устранении нарушений.

В Усолье-Сибирском проживает более 70 тысяч человек.

Фото: «Общественное телевидение России»

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