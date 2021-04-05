Иркутская река Белая стала темной

Загрязнение водопровода стоками свиноводческого комплекса произошло в городе Усолье-Сибирское Иркутской области. Об этом передает «Общественное телевидение России».

Как установили сотрудники Байкальской межрегиональной прокуратуры, река Белая, в которой находится водозабор, приобрела темный цвет. Вода в ней имеет неприятный запах.

Специалисты взяли ее пробы и отправили их на экспертизу. Руководству свиноводческого предприятия внесено представление об устранении нарушений.

В Усолье-Сибирском проживает более 70 тысяч человек.

Фото: «Общественное телевидение России»