Женщина погибла после нападения собак в бурятском селе

В Республике Бурятия нападение стаи безнадзорных собак вновь привело к трагедии. На этот раз погибла 80-летняя женщина.

Она проживала в селе Шэнэ Буса Заиграевского района региона. Тело женщины с многочисленными повреждениями от укусов обнаружили 4 апреля.

«К месту происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Когда один из полицейских обследовал прилегающую местность, на него из подворотни бросились четыре крупных пса без ошейников и чипов. Сотрудник открыл по ним огонь и ранил одну из собак, после чего свора скрылась в ближайшем лесу», - сообщили в следственном управлении СКР по Республике Бурятия.

По данным ведомства, уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека). Вокруг села организованы поиски и отлов бродячих собак.

Как писали Sibnovosti.ru, с 8 февраля 2021 года в Бурятии за самовыгул собак выписывают более высокие штрафы – 3-5 тыс. руб. Соответствующие изменения были внесены в региональный закон «Об административных правонарушениях». Ранее сообщалось, что народный хурал республики решил обратиться в Госдуму РФ с инициативой внести изменения в федеральное законодательство, регулирующее обращение с животными. В бурятском парламенте считают целесообразным ввести обязательную стерилизацию или кастрацию домашних животных.

Фото: сайт следственного управления СКР по Республике Бурятия