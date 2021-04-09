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Река наступает на иркутский поселок Залари

Главная Происшествия
Иркутск
10:01 9 Апреля 2021
река, дома, подтопление
Автор: Sibnovosti.ru
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В иркутском поселке Залари введен режим чрезвычайной ситуации. Причиной стал резкий подъем воды в местной реке.

Река Заларинка вышла из берегов, подтопив 24 приусадебных участка на четырех улицах. Вчера вечером уровень воды в ней достиг 187 см при критическом уровне 180 см. Вода зашла в несколько жилых домов.

«Для оказания помощи населению, а также в случае необходимости проведения эвакуации населения в пункт временного размещения на место прибыла группировка спасателей пожарно-спасательной службы Иркутской области», - сообщили в главном управлении МЧС по Иркутской области.

По данным ведомства, жители подтопленных домов разместились у родственников.

Вчера состоялось заседание областной комиссии по ЧС. Выступивший на ней глава Заларинского района Владимир Самойлович сказал о том, что необходимо расчистить русло реки.

Залари является административным центром Заларинского района региона. Там проживает 9,5 тыс. человек.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области

 

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