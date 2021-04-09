Два человека погибли под грузовыми поездами в Иркутской области

На Восточно-Сибирской железной дороге под поезд попали 60-летний мужчина и 57-летняя женщина. От полученных травм потерпевшие скончались на месте происшествия. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского СУ на транспорте.

"Погибшие жители Тулунского и Зиминского районов Иркутской получили смертельные травмы грузовыми поездами при переходе железнодорожных путей в неположенном месте. Женщина была инвалидом 2 группы, носила слуховой аппарат и не услышала шума приближающегося поезда и звуковых сигналов, которые подавал машинист. И в одном, и во втором случае локомотивные бригады применили экстренное торможение, но избежать наезда им не удалось" - говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам будут приняты процессуальные решения.