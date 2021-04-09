9 апреля
Иркутск
погода +8 °C
77.1
 
€ 91.62
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Сотрудница органов опеки в Усолье-Сибирском досрочно обналичивала пособия сирот

Главная Происшествия
Иркутск
13:07 9 Апреля 2021
скр, уголовное, дети
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Иркутской области сотрудница органов опеки украла у сирот свыше 25 млн руб. Злоумышленницу из Усолья-Сибирского отправили под домашний арест, передает «Общественное телевидение России».

Как установило следствие, она вместе со своими сообщниками-опекунами досрочно обналичивала пособия, которые сироты по закону могут получить только после достижения 18-летнего возраста. Около половины суммы чиновница оставляла себе. Оперативники считают, что подозреваемая распорядилась деньгами как минимум 36 детей в возрасте от четыре до 15 лет.

По данным следственного управления СКР по Иркутской области, уголовное дело возбуждено по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размере).

Как писали Sibnovosti.ru, следственные органы Забайкальского края проводят проверку информации о выделении детям-сиротам жилья в поселке Рудник Жетково, непригодного для проживания.

Фото: сайт следственного управления СКР по Иркутской области

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Река наступает на иркутский поселок Залари

Река наступает на иркутский поселок Залари

9 Апреля 2021 г.
В населенном пункте ввели режим ЧС
Новости Иркутска: Женщина погибла после нападения собак в бурятском селе

Женщина погибла после нападения собак в бурятском селе

5 Апреля 2021 г.
Полицейскому пришлось стрелять в животных
Новости Иркутска: Иркутская река Белая стала темной

Иркутская река Белая стала темной

5 Апреля 2021 г.
Сброс стоков зафиксирован в черте городе Усолье-Сибирское
Новости Иркутска: Иркутское управление МЧС: «За прошедшие сутки освободились от воды 20 участков»

Иркутское управление МЧС: «За прошедшие сутки освободились от воды 20 участков»

5 Апреля 2021 г.
Наиболее сложной остается ситуация в селе Хомутово
Новости Иркутска: Река Солянка в Иркутске подтапливает участки

Река Солянка в Иркутске подтапливает участки

31 Марта 2021 г.
В городе ввели режим повышенной готовности
Новости Иркутска: С улиц иркутского поселка откачивают талую воду

С улиц иркутского поселка откачивают талую воду

29 Марта 2021 г.
В зоне подтопления в Хомутово оказалось 16 участков
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: В Усолье-Сибирском организовали бесплатную раздачу воды

В Усолье-Сибирском организовали бесплатную раздачу воды

7 Апреля 2021 г.
В воды реки попали стоки сельхозпредприятия
Новости Иркутска: Власти Иркутска решили обновить муниципальный парк спецтехники

Власти Иркутска решили обновить муниципальный парк спецтехники

6 Апреля 2021 г.
Закупку планируют осуществить до конца года
Новости Иркутска: В Иркутской области ускорят выплаты фермерам на подготовку к посевной

В Иркутской области ускорят выплаты фермерам на подготовку к посевной

8 Апреля 2021 г.
Общий объем выплат в этом году составит около 307 млн рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru