Сотрудница органов опеки в Усолье-Сибирском досрочно обналичивала пособия сирот

В Иркутской области сотрудница органов опеки украла у сирот свыше 25 млн руб. Злоумышленницу из Усолья-Сибирского отправили под домашний арест, передает «Общественное телевидение России».

Как установило следствие, она вместе со своими сообщниками-опекунами досрочно обналичивала пособия, которые сироты по закону могут получить только после достижения 18-летнего возраста. Около половины суммы чиновница оставляла себе. Оперативники считают, что подозреваемая распорядилась деньгами как минимум 36 детей в возрасте от четыре до 15 лет.

По данным следственного управления СКР по Иркутской области, уголовное дело возбуждено по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размере).

Как писали Sibnovosti.ru, следственные органы Забайкальского края проводят проверку информации о выделении детям-сиротам жилья в поселке Рудник Жетково, непригодного для проживания.

Фото: сайт следственного управления СКР по Иркутской области