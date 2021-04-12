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При пожаре в детсаду Ангарска успели вывести детей и сотрудников

Главная Происшествия
Иркутск
14:05 12 Апреля 2021
пожар, детсад, проверка
Автор: Sibnovosti.ru
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Пожар произошел сегодня утром в одном из детских садов города Ангарска Иркутской области. В результате инцидента никто не пострадал.

Детский сад расположен в двухэтажном здании в квартале 207/210. Сигнал о пожаре в главном управлении МЧС по Иркутской области получили в 10:25. Ликвидировать его удалось уже спустя примерно 10 минут. В этой операции  приняли участие 43 человека личного состава и девять единиц техники МЧС.

По данным прокуратуры Иркутской области, из здания вовремя эвакуировались 154 ребенка и 40 работников. Надзорное ведомство сообщило о проведении в связи с происшедшим проверки. Она касается соблюдения законодательства о безопасном пребывании несовершеннолетних в образовательной организации.

Как писали Sibnovosti.ru​, в ноябре 2020 года пожар в иркутском селе Большое Голоустное уничтожил одноэтажное деревянное здание школы.

Фото: сайт прокуратуры Иркутской области

 

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