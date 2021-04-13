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Угрожавшему приставу жителю Улан-Удэ предъявили обвинение заочно

Главная Происшествия
Иркутск
11:18 13 Апреля 2021
уголовное, угроза, розыск
Автор: Sibnovosti.ru
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Мужчина, угрожавший судебному приставу в Улан-Удэ, предположительно находится в Сербии. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Республике Бурятия.

Инцидент произошел у здания Советского районного суда Улан-Удэ 8 февраля 2021 года. Тогда пристав вывел ожидавшего заседание мужчину из здания после того, как тот попытался зайти в закрытое на ремонт помещение.

«На улице обвиняемый достал из кармана шило и складной нож, раскрыв который, высказал в адрес представителя власти угрозы расправой. Пристав схватил мужчину за руки, попытался обезоружить, смог выхватить нож и отбросил его в сторону. Злоумышленник с шилом в руке продолжил угрожать, но затем отвлекся, что позволило представителю власти покинуть место происшествия и вызвать сотрудников полиции», - рассказали о дальнейшем развитии событий в следственном управлении.

По данным ведомства, уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и ч. 2 ст. 128.1 (клевета).

Мужчину объявили в межгосударственный розыск. Тем временем суд заочно предъявил ему обвинение. Он будет арестован с момента его фактического задержания на территории России или с момента экстрадиции.

Фото: сайт следственного управления СКР по Республике Бурятия

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