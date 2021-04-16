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Бензовоз перевернулся на легковой автомобиль в Иркутской области

Главная Происшествия
Иркутск
12:55 16 Апреля 2021
дтп, топливо, прокуратура
Автор: Sibnovosti.ru
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Прокуратура Иркутской области организовала проверку после аварии бензовоза. ДТП произошло вчера на 96-м км автодороги Р-258 «Байкал».

Бензовоз перевернулся на полном ходу и придавил переднюю часть другого автомобиля, двигавшегося во встречном направлении.

«В результате произошедшего травмы получили оба водителя и пассажир легкового автомобиля, которые доставлены в медицинские учреждения Слюдянского района», - рассказали о последствиях аварии в надзорном ведомстве.

Прокуратура района проверяет соблюдение законодательства при перевозке опасных грузов.

Как отметил ТАСС со ссылкой на Байкальскую межрегиональную природоохранную прокуратуру, бензовоз перевозил 12 т топлива. Нефтепродукты в почву не попали.

Как писали Sibnovosti.ru, в апреле прошлого года грузовик с ракетным топливом перевернулся у иркутского поселка Култук. А в июле после ДТП разлилось дизельное топливо из бензовоза на трассе «Байкал» в Улетовском районе Забайкальского края.

Фото: сайт прокуратуры Иркутской области

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