Бензовоз перевернулся на легковой автомобиль в Иркутской области

Прокуратура Иркутской области организовала проверку после аварии бензовоза. ДТП произошло вчера на 96-м км автодороги Р-258 «Байкал».

Бензовоз перевернулся на полном ходу и придавил переднюю часть другого автомобиля, двигавшегося во встречном направлении.

«В результате произошедшего травмы получили оба водителя и пассажир легкового автомобиля, которые доставлены в медицинские учреждения Слюдянского района», - рассказали о последствиях аварии в надзорном ведомстве.

Прокуратура района проверяет соблюдение законодательства при перевозке опасных грузов.

Как отметил ТАСС со ссылкой на Байкальскую межрегиональную природоохранную прокуратуру, бензовоз перевозил 12 т топлива. Нефтепродукты в почву не попали.

Как писали Sibnovosti.ru, в апреле прошлого года грузовик с ракетным топливом перевернулся у иркутского поселка Култук. А в июле после ДТП разлилось дизельное топливо из бензовоза на трассе «Байкал» в Улетовском районе Забайкальского края.

Фото: сайт прокуратуры Иркутской области