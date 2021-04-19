Напавшего на медиков в Улан-Удэ приговорили к обязательным работам

Житель Улан-Удэ, напавший на сотрудников скорой медицинской помощи, отделался обязательными работами. Приговор вынес мировой судья судебного участка №3 Советского района столицы Республики Бурятия.

Инцидент произошел в августе 2020 года. Тогда бригада скорой прибыла по вызову. Сын больного, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, стал размахивать ножами перед фельдшером и санитаром и угрожать им убийством. В результате он ранил одного из медиков.

По данным прокуратуры Бурятии, фигурант уголовного дела признан виновным по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы) и п. «в» ч. 2 ст. (умышленное причинение вреда здоровью). Суд приговорил его к обязательным работам сроком на 350 часов.

Как писали Sibnovosti.ru, случаи нападения на медицинских работников в Сибири перестали быть редкость. Так, в августе прошлого года житель красноярского Енисейска попытался ударить фельдшера. В сентябре в Новокузнецке избили водителя автомобиля скорой помощи. В начале этого года подобный случай произошел в Барнауле.