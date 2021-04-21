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В провалившейся под лед в Иркутской области иномарке находились полицейские

Главная Происшествия
Иркутск
10:35 21 Апреля 2021
лед, автомобиль, полиция
Автор: Sibnovosti.ru
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В салоне автомобиля Toyota Hilux Surf, провалившегося под лед Братского водохранилища, находились сотрудники органов внутренних дел. Правоохранительные органы проводят проверку обстоятельств происшествия.

Инцидент произошел 19 апреля в ночное время. По данным главного управления МЧС по Иркутской области, иномарка выехала на лед у населенного пункта Середкина Боханского района. В автомобиле находилось четверо мужчин. Трое из них успели выбраться, а водитель погиб.

«Установлено, что пассажирами являются сотрудники органов внутренних дел, которые находились вне службы. По данному факту проводится служебная проверка…», - процитировал ТАСС пресс-службу пресс-служба главного управления МВД России по Иркутской области.

Проверку поводят и сотрудники следственного управления СКР по региону.

Вчера в Иркутской области закрыли последнюю ледовую переправу.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области

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