В провалившейся под лед в Иркутской области иномарке находились полицейские

В салоне автомобиля Toyota Hilux Surf, провалившегося под лед Братского водохранилища, находились сотрудники органов внутренних дел. Правоохранительные органы проводят проверку обстоятельств происшествия.

Инцидент произошел 19 апреля в ночное время. По данным главного управления МЧС по Иркутской области, иномарка выехала на лед у населенного пункта Середкина Боханского района. В автомобиле находилось четверо мужчин. Трое из них успели выбраться, а водитель погиб.

«Установлено, что пассажирами являются сотрудники органов внутренних дел, которые находились вне службы. По данному факту проводится служебная проверка…», - процитировал ТАСС пресс-службу пресс-служба главного управления МВД России по Иркутской области.

Проверку поводят и сотрудники следственного управления СКР по региону.

Вчера в Иркутской области закрыли последнюю ледовую переправу.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области