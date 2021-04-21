Суд арестовал избивших мальчика жителей Улан-Удэ

В Улан-Удэ суд заключил под стражу всех четырех фигурантов резонансного уголовного дела о нападении на ребенка. Тем самым он удовлетворил ходатайство следствия.

Уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия). Оно было возбуждено после событий, происшедших вечером 17 апреля в одном из домов в Яблоневом переулке в Октябрьском районе Улан-Удэ.

По данным следственного управления СКР по Республике Бурятия, нетрезвая компания из двух мужчин и двух женщин избила ребенка, который ранее потребовал от них не выпрашивать деньги у дедушки. 12-летний ребенок смог вырваться и позвонить в полицию из торгового павильона.

«После задержания злоумышленники отрицали вину, но затем в ходе проводимых допросов и очных ставок стали изобличать друг друга», - отметили в следственном управлении.

В отношении потерпевшего мальчика проводится судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена тяжесть нанесенного ему вреда.

Фото: сайт следственного управления СКР по Республике Бурятия