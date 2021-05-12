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Угольный цех под Иркутском тушили водой из озера

Главная Происшествия
Иркутск
10:26 12 Мая 2021
пожар, мчс, здание
Автор: Sibnovosti.ru
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В ночь на 12 мая под Иркутском загорелся цех по производству древесного угля. Площадь пожара достигла 840 кв. м.

Цех расположен на ул. Фабричной в поселке Маркова на территории Иркутского района области. Одноэтажное здание построено из пескоблочных материалов. Пожарные, прибывшие на место, столкнулись с серьезной проблемой при борьбе с огнем.

«Тушение пожара осложнялось безводностью района. Огнеборцы использовали для заправки водой озеро на расстоянии 1,5 км», - рассказали в главном управлении МЧС по Иркутской области.

С открытым огнем пожарные (28 человек и семь единиц техники) справились примерно за полтора часа. После этого началась ликвидация последствий пожара, причины которого пока не выяснены.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области

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