Двое детей погибли на пожаре в иркутской деревне

В Иркутской области после гибели двух детей на пожаре возбуждено уголовное дело. Оно расследуется по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Пожар произошел 15 мая деревне Большая Заимка Заларинского района, где загорелся частный дом. Погибшим детям было два и четыре года.

«Следователи установили, что в момент возгорания родители детей находились в зимовье, заметив дым, они вынесли дочерей из дома, однако спасти их не удалось», - отметили в следственном управлении СКР по Иркутской области.

По предварительным данным, причиной трагедии стало неосторожное обращение детей с огнем.

Как писали Sibnovosti.ru, в декабре прошлого года мать и двое детей погибли на пожаре в частном доме в поселке Ермаки Тулунского района Иркутской области.

Фото: сайт следственного управления СКР по Иркутской области