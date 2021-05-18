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В дорожном ремонте в Иркутске обнаружили картель

Главная Происшествия
Иркутск
11:56 18 Мая 2021
дороги, ремонт, мвд
Автор: Sibnovosti.ru
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В Иркутской области возбуждено несколько уголовных дел о создании картеля при получении подрядов на дорожные работы. Они расследуются по ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции).

По данным главного управления МВД России по Иркутской области, картель был создан для участия в торгах на право проведения дорожных работ  в Иркутске.

«По предварительным данным, экс-директор муниципального предприятия по ремонту автомобильных дорог в городе Иркутске в нарушение законодательства заключил с двумя местными предпринимателями ограничивающее конкуренцию картельное соглашение с целью поддержания цен на торгах при проведении электронных аукционов», - рассказали в региональном главке полиции.

В результате такого сговора муниципальное предприятие добилось победы на аукционе и заключило несколько контрактов. По подсчетам следствия, сумма незаконного дохода составила около 840 млн руб.

Название предприятия в пресс-релизе не указывается. По данным ТАСС, речь идет об «Иркутскавтодоре». Собственником предприятия является мэрия Иркутска в лице комитета по жилищно-коммунальному хозяйству. C 2004 года на посту гендиректора МУПа сменилось шесть человек.

Фото: сайт главного управления МВД России по Иркутской области

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