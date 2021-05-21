В Иркутской области ищут виновных в пожаре в Дальнем

Следственные органы Иркутской области возбудили уголовное дело после пожара, уничтожившего половину поселка Дальний. Оно расследуется по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность),

Как следует из сообщения следственного управления СКР по Иркутской области, в поселок направлены следователи из Братска и Железногорска-Илимского. Они намерены допросить, в частности, сотрудников администрации Дальнинского муниципального образования и руководителей АО «Братская электросетевая компания».

По предварительным данным следствия, возгорание произошло из-за обрыва электропровода.

«Сегодня уже подтверждено, что причиной пожара является человеческий фактор, это не природный пожар. Данное чрезвычайное происшествие должно еще раз стать уроком для всех. Поселок Дальний уже горел в мае 2014 года, когда огнем было уничтожено 22 дома», - заявил, в свою очередь, иркутский губернатор Игорь Кобзев.

На этот раз в Дальнем сгорело 28 домов, включая девять жилых. Жертв и пострадавших нет.

Завтра, по данным официального портала Иркутской области, Игорь Кобзев планирует провести в Дальнем расширенное заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Фото: официальный портал Иркутской области