В Иркутске завершено расследование дела замруководителя управления Россельхознадзора

Октябрьский районный суд Иркутска рассмотрит уголовное дело о взятках. Его фигурантами являются бывший заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия и ряд других должностных лиц.

О завершении расследования уголовного дела сообщили в следственном управлении СКР по Иркутской области. Всего в нем семь эпизодов, по которым было предъявлено обвинение в получении взяток организованной группой в крупном и особо крупном размерах (ч. 5 и 6 ст. 290 УК РФ).

По данным следствия, летом 2019 года заместитель руководителя управления Россельхознадзора создал организованную преступную группу, в состав которой вошли начальник отдела фитосанитарного контроля этого же управления и директор Иркутского филиала ФГБУ ВНИИКР. До февраля 2020 года они, согласно материалам дела, получали взятки за выдачу фитосанитарных и карантинных сертификатов, а также заключений о фитосанитарном карантинном состоянии подкарантинной продукции в ускоренные сроки.

Следствие насчитало взяток на общую сумму 3,5 млн руб., говорится в сообщении следственного управления СКР по Иркутской области на его странице в соцсети Instagram. По данным ведомства, во время предварительного следствия было арестовано имущество обвиняемых, включая 19 объектов недвижимости общей стоимостью около 40 млн руб.

Фото: сайт следственного управления СКР по Томской области