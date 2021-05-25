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Пожарный в Бурятии погиб при спасении кошки

Главная Происшествия
Иркутск
11:26 25 Мая 2021
уголовное, кошка, пожарные
Автор: Sibnovosti.ru
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В Республике Бурятия завершено расследование уголовного дела о гибели пожарного. Обвиняемым по нему проходит начальник пожарной части - 19, которая находится в поселке Заиграево.

Трагедия произошла в этом поселке в ноябре прошлого года, когда в пожарную часть позвонила местная жительница и попросила снять с электроопоры забравшуюся туда кошку. Спасать животное начальник части отправился с водителем и пожарным. Последний поднялся к опоре по лестнице.

«Перед проведением спасательной операции начальник части не предпринял мер для обесточивания линии электропередач, им не уведомлены представители районных электросетей и не сделана заявка на отключение электроэнергии. Поднявшийся по лестнице пожарный, задев провода линии электропередач, получил удар током и упал с высоты вниз», - говорится о дальнейшем развитии событий в пресс-релизе следственного управления СКР по Республике Бурятия.

Пожарный скончался от травм в больнице. Ему было 22 года. Начальнику пожарной части предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Фото: сайт следственного управления СКР по Республике Бурятия

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