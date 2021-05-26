26 мая
Иркутск
погода +12 °C
73.4
 
€ 89.95
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

В Иркутской области снова судят «ангарского маньяка»

Главная Происшествия
Иркутск
11:30 26 Мая 2021
суд, убийство, скр
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Ангарском городском суде начался процесс по еще одному уголовному делу Михаила Попкова. Он уже отбывает два пожизненный срока за многочисленные убийства.

В прошлом году Михаил Попков, прозванный «ангарским маньяком», сознался еще в двух убийствах. Он якобы совершил их в 1995 и 1998 годах.

В июле прошлого года следственное управление СКР по Иркутской области сообщало о том, что Михаила Попкова этапировали в регион из особорежимной исправительной колонии для пожизненно осужденных. Ранее он был приговорен к двум пожизненным срокам за в общей сложности 81 убийство. Преступления были совершены в 1992-2010 годы в Иркутской области. Задержали Михаила Попкова в 2012-м.

Как уточнил ТАСС, новый процесс проходит в закрытом режиме.

Фото: сайт следственного управления СКР по Иркутской области

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Пожарный в Бурятии погиб при спасении кошки

Пожарный в Бурятии погиб при спасении кошки

25 Мая 2021 г.
Завершено расследование дела по статье УК РФ о нарушении требований охраны труда
Новости Иркутска: В Иркутске завершено расследование дела замруководителя управления Россельхознадзора

В Иркутске завершено расследование дела замруководителя управления Россельхознадзора

24 Мая 2021 г.
Его рассмотрит Октябрьский районный суд
Новости Иркутска: В Иркутской области ищут виновных в пожаре в Дальнем

В Иркутской области ищут виновных в пожаре в Дальнем

21 Мая 2021 г.
Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ о халатности
Новости Иркутска: В Иркутской области сгорела половина поселка

В Иркутской области сгорела половина поселка

20 Мая 2021 г.
Открытое горение в Дальнем ликвидировано
Новости Иркутска: В дорожном ремонте в Иркутске обнаружили картель

В дорожном ремонте в Иркутске обнаружили картель

18 Мая 2021 г.
Незаконный доход полиция оценила в 840 млн рублей
Новости Иркутска: Двое детей погибли на пожаре в иркутской деревне

Двое детей погибли на пожаре в иркутской деревне

17 Мая 2021 г.
Уголовное дело расследуется по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Иркутский поселок Дальний возвращают к нормальной жизни после пожара

Иркутский поселок Дальний возвращают к нормальной жизни после пожара

25 Мая 2021 г.
Энергоснабжение уже полностью восстановлено
Новости Иркутска: Строительство очистных сооружений в поселке Иркутской области пришлось отложить

Строительство очистных сооружений в поселке Иркутской области пришлось отложить

24 Мая 2021 г.
Потенциальный инвестор отказался от проекта
Новости Иркутска: В Иркутской области главой Усть-Кута стал единоросс Евгений Кокшаров

В Иркутской области главой Усть-Кута стал единоросс Евгений Кокшаров

24 Мая 2021 г.
На участки для голосования пришли 18,75% избирателей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru