В Иркутской области снова судят «ангарского маньяка»

В Ангарском городском суде начался процесс по еще одному уголовному делу Михаила Попкова. Он уже отбывает два пожизненный срока за многочисленные убийства.

В прошлом году Михаил Попков, прозванный «ангарским маньяком», сознался еще в двух убийствах. Он якобы совершил их в 1995 и 1998 годах.

В июле прошлого года следственное управление СКР по Иркутской области сообщало о том, что Михаила Попкова этапировали в регион из особорежимной исправительной колонии для пожизненно осужденных. Ранее он был приговорен к двум пожизненным срокам за в общей сложности 81 убийство. Преступления были совершены в 1992-2010 годы в Иркутской области. Задержали Михаила Попкова в 2012-м.

Как уточнил ТАСС, новый процесс проходит в закрытом режиме.

Фото: сайт следственного управления СКР по Иркутской области