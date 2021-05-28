Общежитие сгорело в дачном поселке Улан-Удэ

Пожар уничтожил трехэтажное здание в дачном товариществе «Урда-Уула» города Улан-Удэ. В результате один человек погиб, еще двое получили повреждения при эвакуации

Пожар вспыхнул в ночь на 28 мая. Два верхних этажа здания были разделены на комнаты, которые сдавались для проживания. В момент пожара там находилось 13 человек.

«Среди них находилась женщина с ребенком, которая во время прыжка из окна строения с высоты третьего этажа получила повреждения. Также пострадал ее ребенок», - рассказали в следственном управлении СКР по Республике Бурятия.

Согласно сообщению ведомства, владелец здания задержан. В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее смерть человека).

Фото: сайт следственного управления СКР по Республике Бурятия