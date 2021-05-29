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Фигурантам уголовного дела об «откатах» в иркутском ЖКХ предъявили обвинение

Главная Происшествия
Иркутск
15:39 29 Мая 2021
скр, уголовное, жкх
Автор: Sibnovosti.ru
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В Иркутске предъявлено обвинение по уголовному делу о масштабном коммерческом подкупе в сфере управления ЖКХ. В деле, возбужденном ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере), девять фигурантов.

«С июля 2019 года по май текущего года руководство трех коммерческих организаций, оказывающих услуги в жилищно-коммунальной сфере и обслуживающих свыше 1,5 тыс. домов в Иркутске, на постоянной основе получало незаконное денежное вознаграждение от подрядных организаций», - рассказали версию следствия в следственном управлении СКР по Иркутской области.

По данным ведомства, «откаты» за выполнение подрядных работ по содержанию и обслуживанию домов составлял 5-10%. Более двух десятков подрядчиков возвращали заказчику ежемесячно 3-5 млн руб.

В числе фигурантов уголовного дела учредители, директора, главные бухгалтеры коммерческих организаций. Пять из них, отметили в следственном управлении, признали свою вину.

Фото: страница следственного управления СКР по Иркутской области в соцсети «ВКонтакте»

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