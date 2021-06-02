Ремонт газопровода в Иркутской области привел к возгоранию паров газа

Семь человек пострадали во время ремонтных работ на магистральном нефтепроводе в Тулунском районе Иркутской области. Инцидент произошел 27 мая.

По предварительным данным следственного управления СКР по региону, во время сварочных работ на трубе была нарушена техника безопасности. В результате произошло возгорание паров газа.

«Пострадали семь человек, мужчины получили термические ожоги различных частей тела и иные телесные повреждения. В настоящее время пять пострадавших находятся в ОГБУЗ «Тулунская городская больница», - сообщили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении ремонтных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Как писали Sibnovosti.ru, в декабре 2019 года в Тулуне грунтом засыпало рабочих, которые занимались земляными работами на ул. Песочной. Тогда погибли три человека. В сентябре 2020-го в ходе ремонтных работ на территории Иркутской области загорелся газопровод Ангарск – Саянск. В этом случае обошлось без пострадавших.

Фото: сайт следственного управления СКР по Томской области