Два многоквартирных дома сгорели в иркутском Братске

Крупный пожар произошел вчера в поселке Заярском, расположенном в черте города Братска Иркутской области. Сгорели два многоквартирных деревянных дома.

Пожар начался в доме на ул. Осиновской, 10. Сильный ветер и сухая погода поспособствовали тому, что огонь распространился на соседний дом на той же улице. На тушение было брошено в общей сложности 60 человек и 24 единиц техники. Локализовать пожар удалось к вечеру 2 июня.

Общая площадь пожара составила, по данным главного управления МЧС по Иркутской области, 900 кв. м. Обошлось без пострадавших. По данным мэрии Братска, в обоих домах проживало в общей сложности около 60 человек.

«Мы решаем вопрос о размещении пострадавших в местах временного пребывания, организации сбора помощи, помощи с имуществом, документами, предметами быта и одежды», - заявил вчера глава города Сергей Серебренников.

В Братска начался сбор гуманитарной помощи для погорельцев.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области