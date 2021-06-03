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Два многоквартирных дома сгорели в иркутском Братске

Главная Происшествия
Иркутск
09:58 3 Июня 2021
пожар, мчс, дома
Автор: Sibnovosti.ru
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Крупный пожар произошел вчера в поселке Заярском, расположенном в черте города Братска Иркутской области. Сгорели два многоквартирных деревянных дома.

Пожар начался в доме на ул. Осиновской, 10. Сильный ветер и сухая погода поспособствовали тому, что огонь распространился на соседний дом на той же улице. На тушение было брошено в общей сложности 60 человек и 24 единиц техники. Локализовать пожар удалось к вечеру 2 июня.  

Общая площадь пожара составила, по данным главного управления МЧС по Иркутской области, 900 кв. м. Обошлось без пострадавших. По данным мэрии Братска, в обоих домах проживало в общей сложности около 60 человек.

«Мы решаем вопрос о размещении пострадавших в местах временного пребывания, организации сбора помощи, помощи с имуществом, документами, предметами быта и одежды», - заявил вчера глава города Сергей Серебренников.

В Братска начался сбор гуманитарной помощи для погорельцев.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области

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