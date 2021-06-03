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Ангарских воров увлек майнинг

Главная Происшествия
Иркутск
10:30 3 Июня 2021
кража, оборудование, скр
Автор: Sibnovosti.ru
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В Ангарске Иркутской области по подозрению в кражах задержаны четверо местных жителей. Они специализировались на майнинговом оборудовании.

По данным следственного управления СКР по Иркутской области, кражи были совершены в Ангарске и Зиме. Сумма ущерба составила около 1,5 млн руб. Уголовное дело следователи возбудили по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере).

«Часть похищенного имущества подозреваемые сдали в организации, занимающиеся ремонтом компьютеров, остальное продали, а вырученные средства потратили по своему усмотрению», - отметили в следственном управлении.

Как отметили в ведомстве, возраст всех четверых фигурантов уголовного дела – от 17 до 19 лет. Задержать их удалось сотрудникам полиции.

Фото: pixabay.com

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