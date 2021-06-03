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Медведь напугал жителей района в Иркутской области

Главная Происшествия
Иркутск
11:42 3 Июня 2021
медведь, мвд, жители
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Усть-Кутском районе Иркутской области полицейским пришлось застрелить медведя. Об обстоятельствах происшествия рассказали в главном управлении МВД России по региону.

Местные жители сообщили в полицию о том, что медведь вышел из леса в районе старого кладбища. Животное вело себя агрессивно и пыталось напасть на людей. Попытки прибывших на место сотрудников МВД и охотоведов прогнать медведя не дали результата.

«Правоохранители, оценив сложившуюся ситуацию, действовали в соответствии с федеральным законом «О полиции» и применили табельное оружие для обезвреживания хищника. В результате своевременно предпринятых мер никто из граждан не пострадал», - говорится в сообщении областного главка полиции.

Как писали Sibnovosti.ru, в апреле этого года в Кемеровской области медведи, оголодавшие после длительной спячки, стали выходить к населенным пунктам. Ранее, в марте, белого медведя пришлось отгонять от здания администрации поселка Диксон на Таймыре.

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