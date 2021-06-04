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Населенные пункты в Иркутской области несколько часов оставались без света

Главная Происшествия
Иркутск
09:42 4 Июня 2021
отключения, электроэнергия, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
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В Мамско-Чуйском районе Иркутской области удалось восстановить электроснабжение. Ряд населенных пунктов оставались без электроэнергии в течение нескольких часов.

Причиной отключения стала авария. Отключение затронуло пять населенных пунктов района, расположенного на северо-востоке региона. В общей сложности, это около 600 жилых домов и 18 социально-значимых объектов.

«На восстановлении электроснабжения было задействовано пять человек, одна единица техники», - рассказали в главном управлении МЧС по Иркутской области.

Как писали Sibnovosti.ru, отключение электроэнергии в Иркутской районе в январе этого года коснулось 22 тыс. человек.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области

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