В Иркутске задержали «майнинговых» воров

Кража оборудования, предназначенного для майнинга криптовалют, становится все более распространенным преступлением в Иркутской области. Полиции удалось пресечь деятельность очередной преступной группы, специализировавшейся в этой сфере.

По данным главного управления МВД России по Иркутской области, группу, занимавшуюся кражами оборудования в Иркутске, входили пятеро жителей Усолья-Сибирского. Все они были задержаны.

«В ходе обысков в гараже одного из злоумышленников оперативники и следователи обнаружили часть похищенного имущества, а в дальнейшем установили канал сбыта машин, где удалось выявить порядка двух десятков похищенных единиц оборудования», - рассказали в областном главке полиции.

Ущерб от совершенных в Иркутске краж оценен примерно в 2 млн руб. Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере).

Как писали Sibnovosti.ru, в начале июня этого года в Ангарске Иркутской области по подозрению в кражах майнингового оборудования были задержаны четверо местных жителей.

Фото: сайт главного управления МВД России по Иркутской области