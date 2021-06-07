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В Иркутске задержали «майнинговых» воров

Главная Происшествия
Иркутск
12:45 7 Июня 2021
оборудование, кража, мвд
Автор: Sibnovosti.ru
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Кража оборудования, предназначенного для майнинга криптовалют, становится все более распространенным преступлением в Иркутской области. Полиции удалось пресечь деятельность очередной преступной группы, специализировавшейся в этой сфере. 

По данным главного управления МВД России по Иркутской области, группу, занимавшуюся кражами оборудования в Иркутске, входили пятеро жителей Усолья-Сибирского. Все они были задержаны.

«В ходе обысков в гараже одного из злоумышленников оперативники и следователи обнаружили часть похищенного имущества, а в дальнейшем установили канал сбыта машин, где удалось выявить порядка двух десятков похищенных единиц оборудования», - рассказали в областном главке полиции.

Ущерб от совершенных в Иркутске краж оценен примерно в 2 млн руб. Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере).

Как писали Sibnovosti.ru, в начале июня этого года в Ангарске Иркутской области по подозрению в кражах майнингового оборудования были задержаны четверо местных жителей.

Фото: сайт главного управления МВД России по Иркутской области

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