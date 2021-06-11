Иркутскую ливневку оставили без решеток

В Иркутске украли 147 решеток дождеприемных лотков. Злоумышленники занимались этим несколько дней.

Обслуживанием 150 км ливневых канализаций и водосточных лотков в городе занимается МУП «ИркутскАвтодор». Предприятие уже обратилось в правоохранительные органы.

«Наши сотрудники обнаружили, что на подходах к Академическому мосту и ул. Степана Разина, Горная, Подгорная пропали решетки на сетях ливневой канализации. Отсмотрев материал с камер видеонаблюдения «Безопасного города» выяснили, что чугунные детали крадут некие граждане, подъезжая к лоткам вплотную на автомобиле», – рассказал официальному порталу Иркутска директор «ИркутскАвтодора» Михаил Малыхин.

Предприятие вынуждено готовить деревянные щиты, чтобы закрыть сливные колодцы.

Как писали Sibnovosti.ru, в Новосибирске при обустройстве ливневой канализации будут устанавливаться новые люки. Вместо чугунных в городе появятся полимерпесчаные.

Фото: официальный портал Иркутска