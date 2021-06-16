16 июня
Иркутск
погода +10 °C
71.83
 
€ 87.21
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

В Улан-Удэ вынесен приговор задавившему двух подростков водителю

Главная Происшествия
Иркутск
10:26 16 Июня 2021
дтп, приговор, суд
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ завершил рассмотрение уголовного дела о гибели двух подростков на дороге. Сбивший их водитель Lexus RX 350 приговорен к 15 годам исправительной колонии строгого режима.

Трагедия на ул. Революции 1905 года произошла вечером 23 февраля 2021 года. Как писали Sibnovosti.ru, автомобиль на высокой скорости проехал пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора. Попавшие под колеса 16-летние юноша и девушка погибли на месте. Водитель бросил автомобиль и попытался скрыться. Ранее один из жителей Улан-Удэ сообщил об угоне его Lexus RX 350.

Обвинение фигуранту уголовного дела было предъявлено по ч. 1 ст. 166 и пп. «а, б», ч. 6 ст. 264 УК РФ (угон автомобиля, нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть двух лиц, сопряженное с оставлением места происшествия).

«Исковые требования потерпевших удовлетворены частично», - говорится в сообщении райсуда о приговоре, который еще не вступил в законную силу.

Фото: сайт следственного управления СКР по Республике Бурятия

 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Иркутска: В Иркутске подтопило около 200 дачных участков

В Иркутске подтопило около 200 дачных участков

16 Июня 2021 г.
Причиной стали дожди и ошибки в застройке
Новости Иркутска: Добыча гравия плохо сказалась на бурятских реках

Добыча гравия плохо сказалась на бурятских реках

16 Июня 2021 г.
Ущерб кормовой базе рыб оценен в 127 тыс. рублей
Новости Иркутска: В Бурятии ищут упавшего в реку подростка

В Бурятии ищут упавшего в реку подростка

15 Июня 2021 г.
Он рыбачил в Северобайкальском районе
Новости Иркутска: Иркутскую ливневку оставили без решеток

Иркутскую ливневку оставили без решеток

11 Июня 2021 г.
В городе украли почти 150 решеток за несколько дней
Новости Иркутска: В Иркутске задержали «майнинговых» воров

В Иркутске задержали «майнинговых» воров

7 Июня 2021 г.
Ущерб от краж оценен в 2 млн рублей
Новости Иркутска: Режим ЧС из-за пожаров ввели в двух районах Иркутской области

Режим ЧС из-за пожаров ввели в двух районах Иркутской области

6 Июня 2021 г.
К утру 6 июня в регионе действовало пять природных пожаров
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: В иркутских больницах перепрофилируют койки для больных COVID-19

В иркутских больницах перепрофилируют койки для больных COVID-19

14 Июня 2021 г.
С 12 июня в регионе ввели новые ограничения
Новости Иркутска: В единый день голосования в Иркутской области выберут двух депутатов заксобрания

В единый день голосования в Иркутской области выберут двух депутатов заксобрания

16 Июня 2021 г.
Они заменят Александра Битарова и Антона Красноштанова
Новости Иркутска: В Иркутске ожидают подъем грунтовых вод

В Иркутске ожидают подъем грунтовых вод

15 Июня 2021 г.
В ночь на 15 мая выпало 11 см осадков
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru