В Улан-Удэ вынесен приговор задавившему двух подростков водителю

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ завершил рассмотрение уголовного дела о гибели двух подростков на дороге. Сбивший их водитель Lexus RX 350 приговорен к 15 годам исправительной колонии строгого режима.

Трагедия на ул. Революции 1905 года произошла вечером 23 февраля 2021 года. Как писали Sibnovosti.ru, автомобиль на высокой скорости проехал пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора. Попавшие под колеса 16-летние юноша и девушка погибли на месте. Водитель бросил автомобиль и попытался скрыться. Ранее один из жителей Улан-Удэ сообщил об угоне его Lexus RX 350.

Обвинение фигуранту уголовного дела было предъявлено по ч. 1 ст. 166 и пп. «а, б», ч. 6 ст. 264 УК РФ (угон автомобиля, нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть двух лиц, сопряженное с оставлением места происшествия).

«Исковые требования потерпевших удовлетворены частично», - говорится в сообщении райсуда о приговоре, который еще не вступил в законную силу.

Фото: сайт следственного управления СКР по Республике Бурятия