Добыча гравия плохо сказалась на бурятских реках

В Республике Бурятия расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение вод). Оно возбуждено по результатам проверки природоохранного законодательства, которую провела прокуратура Закаменского района региона.

По данным надзорного ведомства, в августе прошлого года дорожно-строительная фирма обустраивала земляное полотно автодороги. Добыча гравия, которую компания вела в руслах рек Оронгодой и Цакирка, негативно повлияла на кормовую базу рыб.

«Водным биологическим ресурсам причинен существенный ущерб на сумму 127 тыс. руб.», - подсчитали в прокуратуре Бурятии.

Материалы проверки были переданы в орган предварительного расследования.