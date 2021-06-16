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Добыча гравия плохо сказалась на бурятских реках

Главная Происшествия
Иркутск
11:54 16 Июня 2021
река, прокуратура, рыба
Автор: Sibnovosti.ru
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В Республике Бурятия расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение вод). Оно возбуждено по результатам проверки природоохранного законодательства, которую провела прокуратура Закаменского района региона.

По данным надзорного ведомства, в августе прошлого года дорожно-строительная фирма обустраивала земляное полотно автодороги. Добыча гравия, которую компания вела в руслах рек Оронгодой и Цакирка, негативно повлияла на кормовую базу рыб.

«Водным биологическим ресурсам причинен существенный ущерб на сумму 127 тыс. руб.», - подсчитали в прокуратуре Бурятии.

Материалы проверки были переданы в орган предварительного расследования.

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