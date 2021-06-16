В Иркутске подтопило около 200 дачных участков

В СНТ, расположенных в черте Иркутска, подтоплено около 200 дачных участков. Больше всего – в Правобережном и Ленинском округах.

Причиной подтопления стал подъем грунтовых вод. По данным мэрии Иркутска, он вызван не только дождями, но и техногенными факторами.

«Среди них массовая застройка территорий с пониженным рельефом, как следствие – изменение гидрологии больших пространств, в том числе пойм рек и болот, а также засыпка собственниками участков систем стоков воды», - говорится о причинах происходящего на официальном портале муниципалитета.

По словам вице-мэра Андрея Южакова, для решения проблемы необходимо урегулировать систему выделения земельных участков в потенциально проблемных местах. Кроме того, предстоит провести мелиорацию болотистых участков.

С начала июня в областном центре выпало 58 мм осадков при месячной норме в 68 мм. По данным главного управления МЧС по Иркутской области, сегодня в южных, верхнеленских и центральных районах региона местами ожидаются сильные дожди.

Фото: официальный портал Иркутска