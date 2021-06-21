Работник иркутского сельхозкооператива распилил сейф «болгаркой»

В селе Тарнополь Балаганского района Иркутской области обворовали сельскохозяйственный производственный кооператив. Сумма похищенного составила около 2 млн руб.

С заявлением о краже в полицию обратился руководитель кооператива. Она произошла несколько дней назад.

«Выяснилось, что ночью неизвестные, взломав замок, проникли в кооператив, развернули камеру наружного наблюдения, чтобы не попасть в объектив, распилили «болгаркой» сейф и похитили деньги», - рассказали в главном управлении МВД России по Иркутской области.

Уголовное дело было возбуждено ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). В ходе его расследования сотрудники полиции задержали рабочего предприятия. У него дома оперативники обнаружили большую часть украденных денег. Затем правоохранительные органы вышли на след трех подельников. Все они - несовершеннолетние.

Фото: сайт главного управления МВД России по Иркутской области