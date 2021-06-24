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В Иркутской области ограничено движение большегрузов по федеральной трассе

Главная Происшествия
Иркутск
13:20 24 Июня 2021
вода, мост, трасса
Автор: Sibnovosti.ru
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В Иркутской области река Большой Кокучей подмыла автодорогу под мостом на 24-м км федеральной трассы А-331 «Вилюй». В результате движение на участке ограничено для транспорта весом более 5 т.

Уровень воды в реке повысился в связи с обильными осадками. Река на короткое время перелилась через трассу, а затем вода отступила. Участок автодороги находится у села Гуран в Тулунской районе.

Вчера в Иркутске тяжелая техника приступила к водоотведению на территории от дороги по ул. Солнечной в СНТ «Банковец». В СНТ «Желдорфармация» техника главного управления МЧС по Иркутской области откачивает более 3 тыс. т воды в сутки.

Тем временем, группа депутатов законодательного собрания Иркутской области обратилась к губернатору Игорю Кобзеву с просьбой помочь в решении проблемы с подтоплением домов в поселке Селиваниха в черте Иркутска.

«Подтопление домов по ул. Канской во время затяжных дождей продолжается уже в течение пяти лет. От жителей ранее уже поступали жалобы, но их положение никак не меняется», - процитировал обращение сайт парламента региона.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области

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