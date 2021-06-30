Дело было давно: экс-руководителя лесного агентства Бурятии освободили от наказания

В Республике Бурятия завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего руководителя агентства лесного хозяйства региона Алексея Щепина. Он признан виновным по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).
В материалах дела речь идет о событиях 2010 года. Тогда агентство лесного хозяйства передало в аренду коммерческой организации 20 га леса в центральной экологической зоне Байкальской природной территории и в водоохраной зоне Байкала.
«Арендатором на участке проведены сплошные рубки лесных насаждений, а также добыча полезных ископаемых, которые привели к изменению гидрологического режима, уничтожению мест обитания объектов животного мира, к началу эрозионных процессов и другим негативным природным процессам, наносящим вред уникальной экосистеме озера Байкал», - говорится в сообщении следственного управления СКР по Республике Бурятия о последствиях этого решения.
По данным ведомства, экс-глава агентства лесного хозяйства получил четыре года условно с испытательным сроком четыре года и лишением права занимать должности на государственной службе в течение двух лет. При этом он был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности.
С 2017 года Алексей Щепин возглавляет министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия. Этот пост он занял вскоре после увольнения из агентства лесного хозяйства Бурятии.
Как писали Sibnovosti.ru, летом 2019 года было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя агентства лесного хозяйства Республики Бурятия Александра Мартынова. Он подозревается по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).
Фото: сайт министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия