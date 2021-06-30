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Дело было давно: экс-руководителя лесного агентства Бурятии освободили от наказания

Главная Происшествия
Иркутск
13:54 30 Июня 2021
лес, уголовное, приговор
Автор: Sibnovosti.ru
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В Республике Бурятия завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего руководителя агентства лесного хозяйства региона Алексея Щепина. Он признан виновным по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

В материалах дела речь идет о событиях 2010 года. Тогда агентство лесного хозяйства передало в аренду коммерческой организации  20 га леса в центральной экологической зоне Байкальской природной территории и в водоохраной зоне Байкала.

«Арендатором на участке проведены сплошные рубки лесных насаждений, а также добыча полезных ископаемых, которые привели  к изменению гидрологического режима, уничтожению мест обитания объектов животного мира, к началу эрозионных процессов и другим негативным природным процессам, наносящим вред уникальной экосистеме озера Байкал», - говорится в сообщении следственного управления СКР по Республике Бурятия о последствиях этого решения.

По данным ведомства, экс-глава агентства лесного хозяйства получил четыре года условно с испытательным сроком четыре года и лишением права занимать должности на государственной службе в течение двух лет. При этом он был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности.

С 2017 года Алексей Щепин возглавляет министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия. Этот пост он занял вскоре после увольнения из агентства лесного хозяйства Бурятии.

Как писали Sibnovosti.ru, летом 2019 года было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя агентства лесного хозяйства Республики Бурятия Александра Мартынова. Он подозревается по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

Фото: сайт министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия

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