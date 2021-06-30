Водителя Mercedes-Benz задержали в Иркутске после стрельбы и погони

В Иркутске задержали мужчину, который открыл стрельбу из своего автомобиля. Пытаясь скрыться от полиции, он врезался в патрульную машину.

Инцидент произошел вечером 28 июня во дворе многоэтажного дома на ул. Лермонтова. Стрельбу открыл мужчина, находившийся в Mercedes-Benz.

«Сотрудники полиции попытались задержать водителя, однако он тронулся с места, допустил столкновение с патрульной машиной и, воспользовавшись моментом, попытался скрыться», - рассказали о дальнейшем развитии событий в главном управлении МВД России по Иркутской области.

Позднее полицейские обнаружили кроссовер в поселке Ново-Иркутский. За рулем оказался 40-летний мужчина. Он заявил, что стрелял после ссоры с женой. У него изъяли травматический пистолет.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Кроме того, было составлено четыре административных протокола за нарушения ПДД.

Как писали Sibnovosti.ru, в феврале прошлого года в Иркутске полицейский проехал около 3 км на крыше легкового автомобиля. Это произошло при попытке задержать группу злоумышленников.

Фото: сайт главного управления МВД России по Иркутской области