В центре Братска девушка зарезала подростка

В Братске девушка зарезала 14-летнего подростка. Преступление было совершено в центре второго по величине города Иркутской области.

«… Подросток находился на площади у драматического театра, где гулял в компании товарищей. В какой-то момент между ним и 16-летней девочкой произошел словесный конфликт, в ходе которого последняя достала из кармана нож-бабочку и нанесла ножевое ранение подростку», - сообщили о происшествии в следственном управлении СКР по Иркутской области.

По данным ведомства, очевидцы нападения тут же вызвали скорую помощь, но спасти мальчика не удалось. Девушка с места преступления скрылась, но ее довольно быстро нашли.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Фото: сайт следственного управления СКР по Иркутской области