1 июля
Иркутск
погода +18 °C
72.91
 
€ 86.41
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

В центре Братска девушка зарезала подростка

Главная Происшествия
Иркутск
16:03 1 Июля 2021
скр, подросток, убийство
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Братске девушка зарезала 14-летнего подростка. Преступление было совершено в центре второго по величине города Иркутской области.

«… Подросток находился на площади у драматического театра, где гулял в компании товарищей. В какой-то момент между ним и 16-летней девочкой произошел словесный конфликт, в ходе которого последняя достала из кармана нож-бабочку и нанесла ножевое ранение подростку», - сообщили о происшествии в следственном управлении СКР по Иркутской области.

По данным ведомства, очевидцы нападения тут же вызвали скорую помощь, но спасти мальчика не удалось. Девушка с места преступления скрылась, но ее довольно быстро нашли.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Фото: сайт следственного управления СКР по Иркутской области

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Водителя Mercedes-Benz задержали в Иркутске после стрельбы и погони

Водителя Mercedes-Benz задержали в Иркутске после стрельбы и погони

30 Июня 2021 г.
Дело возбуждено по статье УК РФ о хулиганстве
Новости Иркутска: Дело было давно: экс-руководителя лесного агентства Бурятии освободили от наказания

Дело было давно: экс-руководителя лесного агентства Бурятии освободили от наказания

30 Июня 2021 г.
Завершился судебный процесс по делу Алексея Щепина
Новости Иркутска: В Иркутской области ограничено движение большегрузов по федеральной трассе

В Иркутской области ограничено движение большегрузов по федеральной трассе

24 Июня 2021 г.
Река Большой Кокучей подмыла автодорогу под мостом на 24-м км «Вилюя»
Новости Иркутска: Подозреваемого в обмане жительниц Усть-Илимска нашли в Оренбурге

Подозреваемого в обмане жительниц Усть-Илимска нашли в Оренбурге

22 Июня 2021 г.
Он обещал пассивный доход путем инвестиций
Новости Иркутска: Работник иркутского сельхозкооператива распилил сейф «болгаркой»

Работник иркутского сельхозкооператива распилил сейф «болгаркой»

21 Июня 2021 г.
Сотрудники полиции раскрыли кражу 2 млн рублей
Новости Иркутска: В Иркутске подтопило около 200 дачных участков

В Иркутске подтопило около 200 дачных участков

16 Июня 2021 г.
Причиной стали дожди и ошибки в застройке
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Старинные здания в Иркутске включают в план приватизации

Старинные здания в Иркутске включают в план приватизации

28 Июня 2021 г.
Предложения по изменению программы приватизации рассмотрели в заксобрании
Новости Иркутска: Власти Иркутска пообещали решить проблему подтоплений

Власти Иркутска пообещали решить проблему подтоплений

28 Июня 2021 г.
Подтопленными в городе остаются около 300 дачных участков
Новости Иркутска: Иркутский губернатор: «Эксперты должны расставить все точки над «i»

Иркутский губернатор: «Эксперты должны расставить все точки над «i»

30 Июня 2021 г.
В регионе пройдет экспертиза всех объектов культурного наследия
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru