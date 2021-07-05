Nissan вломился в иркутский магазин

В Иркутской области легковой автомобиль въехал в магазин. За его рулем находилась нетрезвая женщина.

Необычное ДТП произошло 3 июля в поселке Западном, расположенном в Иркутском районе региона. Водитель автомобиля Nissan не справилась с управлением.

«Никто из находящихся в торговом объекте покупателей и сама 47-летняя автоледи не пострадали», - рассказали о происшествии в главном управлении МВД России по Иркутской области.

По данным регионального главка полиции, был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 Кодекса об административных правонарушениях РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Как писали Sibnovosti.ru. в мае этого года в городе Канске Красноярского края автомобиль ВАЗ, за рулем которого находился пьяный 17-летний местный житель, врезался в павильон остановки общественного транспорта.

Фото: сайт главного управления МВД России по Иркутской области