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Nissan вломился в иркутский магазин

Главная Происшествия
Иркутск
12:37 5 Июля 2021
дтп, автомобиль, магазины
Автор: Sibnovosti.ru
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В Иркутской области легковой автомобиль въехал в магазин. За его рулем находилась нетрезвая женщина.

Необычное ДТП произошло 3 июля в поселке Западном, расположенном в Иркутском районе региона. Водитель автомобиля Nissan не справилась с управлением.

«Никто из находящихся в торговом объекте покупателей и сама 47-летняя автоледи не пострадали», - рассказали о происшествии в главном управлении МВД России по Иркутской области.

По данным регионального главка полиции, был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 Кодекса об административных правонарушениях РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Как писали Sibnovosti.ru. в мае этого года в городе Канске Красноярского края автомобиль ВАЗ, за рулем которого находился пьяный 17-летний местный житель, врезался в павильон остановки общественного транспорта.

Фото: сайт главного управления МВД России по Иркутской области

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