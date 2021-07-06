Несколько человек утонули в Бурятии за три дня

В Республике Бурятия спасатели фиксируют резкий рост числа утонувших во время купания. Подобные случаи происходят в разных районах региона.

3 июля молодой человек утонул вблизи села Десятниково, которое расположено на реке Тарбагатайке при впадении в нее речки Аргунь. По данным главного управления МЧС по Республике Бурятия, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения. На следующий день аналогичный случай произошел с мужчиной в протоке реки Селенги вблизи села Вознесеновка. Еще один мужчина погиб 4 июля в небольшом озере, находящемся у села Шабур.

Два человека погибли в минувший понедельник. В реке Уде в черте Улан-Удэ утонула восьмилетняя девочка, которая пришла купаться в сопровождении старшей, несовершеннолетней сестры. Женщина бросилась ей на помощь, но вытащить ребенка не смогла. В тот же день на озере Гунда утонул купавшийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина.

Как писали Sibnovosti.ru, в июле в Омской области три человека утонули в Иртыше. Трагедия произошла в селе Троицком. Трое детей начали тонуть, и им на выручку бросился 32-летний мужчина. Одну девочку он успел спасти, двое других в возрасте 14 лет и он сам погибли.

Фото: сайт главного управления МЧС по Республике Бурятия