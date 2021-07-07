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Задавивший в Улан-Удэ двух подростков водитель получил 15 лет

Главная Происшествия
Иркутск
13:58 7 Июля 2021
дтп, приговор, прокуратура
Автор: Sibnovosti.ru
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Вступил в силу приговор, вынесенный в Улан-Удэ виновнику ДТП, которое произошло в феврале 2021 года. Тогда погибли двое подростков.

Согласно сообщению прокуратуры Республики Бурятия, водитель был признан виновным по пп. «а», «б» ч. 6 ст. 264 (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, если оно совершено в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения) и ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон). Он приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.

Как писали Sibnovosti.ru, 23 февраля житель Иркутска в Улан-Удэ угнал Lexus RX 350. На ул. Революции 1905 года автомобиль на высокой скорости проехал пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, насмерть сбив 16-летних юношу и девушку. Водитель бросил автомобиль и попытался скрыться, но в дальнейшем был задержан.

Как отметили в республиканской прокуратуре, стороны не стали обжаловать приговор Железнодорожного райсуда.

Фото: сайт следственного управления СКР по Республике Бурятия

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