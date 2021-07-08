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Поджег дом бывшей и сбежал в Сибирь: в иркутском селе задержали гражданина Белоруссии

Главная Происшествия
Иркутск
14:56 8 Июля 2021
розыск, мвд, белоруссия
Автор: Sibnovosti.ru
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В Иркутской области задержан гражданин Белоруссии. На родине он был объявлен в межгосударственный розыск.  

Задержание произошло в поселке Небель Казачинского-Ленского района. Полицейские Иркутской области получили информацию о том, что предполагаемый злоумышленник может находиться в сибирском регионе, от белорусских коллег.

«В январе мужчина поджег дом своей бывшей супруги. Прибывшие на место сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, в результате пожара никто не пострадал. За совершение тяжкого преступления в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 218 УК Республики Беларусь (умышленные уничтожение либо повреждение имущества, совершенные общеопасным способом)», - сообщили в иркутском областном главке полиции.

В настоящее время белорусская и российская стороны решают вопрос об экстрадиции задержанного. На видео, выложенном на сайте главного управления МВД России по Иркутской области, он дает признательные показания. 

Фото: сайт главного управления МВД России по Иркутской области

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