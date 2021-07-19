В Бурятии на ребенка упал кусок кровли наркодиспансера

Следственные органы Республики Бурятия проверяют обстоятельства травмирования ребенка у здания ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» в Улан-Удэ. Проверка началась после публикации в СМИ.

По предварительным данным, инцидент произошел 14 июля. Якобы на ребенка обрушился элемент кровли здания, после чего пострадавшего отправили в больницу с травмами головы.

«В ходе указанной проверки будут установлены все обстоятельства происшествия, и бездействию ответственных должностных лиц будет дана объективная правовая оценка», - говорится в сообщении следственного управления СКР по Республике Бурятия.

Тем временем, следователи соседнего Забайкальского края проводят доследственную проверку инцидента в Чите 15 июля. Тогда во время работ погиб крановщик. По предварительным данным, бетонная балка упала на кабину крана.

Фото: сайт следственного управления СКР по Республике Бурятия