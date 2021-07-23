При пожаре в доме в Бурятии погибли два человека

Женщина и ребенок погибли в результате пожара в Республике Бурятия. Сгорел частный жилой доме в селе Новый Заган Мухоршибирского района.

К моменту прибытия пожарных пламя бушевало на веранде и внутри дома. Потушить пожар, площадь которого составила 36 кв. м, удалось за полчаса.

«Одной из возможных причин пожара рассматривается неосторожность при курении», - сообщила старший дознаватель управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС по Республике Бурятия Яна Сороковикова.

В ведомстве отметили, что в марте 2021 года работники пожарной охраны провели инструктаж о мерах безопасности с жильцами этого дома.

Как писали Sibnovosti.ru, в ночь на 28 мая 2021 года пожар уничтожил трехэтажное здание в дачном товариществе «Урда-Уула» в Улан-Удэ. Тогда один человек погиб, еще двое получили повреждения при эвакуации.

Фото: сайт главного управления МЧС по Республике Бурятия